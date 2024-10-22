Kabaklı Göleti can çekişiyor: "Kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz!"

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan ve yaklaşık 100'ün üzerinde farklı kuş türünün bir arada yaşadığı Kabaklı Göleti, kuruma noktasına geldi. Kabaklı Göleti'nde tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı, kuraklığa bağlı buharlaşma ve su kaybı yaşanıyor. Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz" dedi.

Kabaklı Göleti can çekişiyor: "Kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz!" - 1

Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve 100'ün üzerinde farklı kuş türünün bir arada yaşadığı nadir yerlerden biri olan Kabaklı Göleti, tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı, kuraklığa bağlı buharlaşma ve su kaybı nedeniyle kuruma noktasına geldi.

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Kabaklı Göleti can çekişiyor: "Kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz!" - 2

Göletin kenarları yosun ve tarım ilaçlarının atıkları ile kaplandı. Gölete gelen kuşlar, temiz olan noktalarda beslenmeye başladı.

Kabaklı Göleti can çekişiyor: "Kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz!" - 3

Göletin yüzde 50 oranında su kaybettiğini belirten Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Son yıllarda yaşanan kuraklıktan dolayı suyunun yüzde 50'sini kaybetti. Burada buharlaşmanın etkisi de çok büyüktür. Buharlaşma aşırı miktarda ve yağış da maalesef yeterli değildir. Ondan dolayı göletin yarısından fazlasında su artık bulunmuyor. Burası deyim yerindeyse bir kuş cennetiydi. Hala kurtarılma şansı var. Fakat tedbir alınması lazım" dedi.

Kabaklı Göleti can çekişiyor: "Kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz!" - 4

"TARIM İLAÇLARI GÖLETE ZARAR VERİYOR"

Çiftçilerin bilinçsiz tarım ilaçları kullanmalarının da önlemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, "Çevre tarlalarında kullanılan tarım ilaçları gölde maalesef birikim yapıyor ve bunun etkilerini de çekilen video ve resimlerde görüyoruz. Bundan dolayı kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz. İlgililerin bu konuda hassasiyet gösterip, gölete su takviyesi yaparlarsa burayı kurtarma şansımız var." diye konuştu.

Kabaklı Göleti can çekişiyor: "Kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz!" - 5

"ACİLEN SU TAKVİYESİ LAZIM"

Kabaklı Göleti'nin kurtarılması için acilen su takviyesinin yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, "Her geçen gün kuraklık şiddetlendikçe buna benzer göletleri, dereleri, çayları ve daha büyük su sistemlerini kaybedeceğiz. Bu yüzden ilgililerimizin su biriktirme konusunda çabalara destek vermeleri lazım. Aksi takdirde zor günler bizleri bekliyor." dedi.

Kabaklı Göleti can çekişiyor: "Kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz!" - 6
Kabaklı Göleti can çekişiyor: "Kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz!" - 7
Kabaklı Göleti can çekişiyor: "Kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz!" - 8
Kabaklı Göleti can çekişiyor: "Kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz!" - 9
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