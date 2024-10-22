Kabaklı Göleti can çekişiyor: "Kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz!"
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan ve yaklaşık 100'ün üzerinde farklı kuş türünün bir arada yaşadığı Kabaklı Göleti, kuruma noktasına geldi. Kabaklı Göleti'nde tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı, kuraklığa bağlı buharlaşma ve su kaybı yaşanıyor. Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz" dedi.
Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve 100'ün üzerinde farklı kuş türünün bir arada yaşadığı nadir yerlerden biri olan Kabaklı Göleti, tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı, kuraklığa bağlı buharlaşma ve su kaybı nedeniyle kuruma noktasına geldi.