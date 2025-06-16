Kabine ne zaman? Kabine Toplantısı gündemi neler? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor!
Kabine Toplantısı, genellikle iki haftada bir düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda küresel gelişmelerin yanı sıra ülke ekonomisi ve diğer gündem maddeleri değerlendiriliyor. Kabine, görüşmelerin ardından önemli kararlar alıyor. Son olarak 2 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Kabine toplantıları düzenleniyor. 16 Haziran günü gerçekleşmesi planlanan Kabine'nin gündeminde ilk olarak İran - İsrail arasındaki çatışmaların olması bekleniyor. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı, Umman Sultanı, Kuveyt Emiri ve ABD Başkanı Trump ile görüşmüştü. Gözler Kabine kararlarında olacak...