Kabine ne zaman? Kabine Toplantısı gündemi neler? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor!

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantının ana gündemi İsrail - İran arasındaki çatışma olacak. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dizi görüşmelerde bulunmuştu. ABD Başkanı Trump ile 24 saat içinde iki kez konuşan Erdoğan, Irak Başbakanı, Umman Sultanı ve Kuveyt Emiri ile görüşme gerçekleştirdi.



Toplantının diğer gündem maddeleri arasında ''Terörsüz Türkiye'', ekonomik gelişmeler ve Temmuz'da yapılacak emekli ve memur maaş zammı olacak. Ukrayna ve Rusya arasında süren savaş ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının da toplantıda ele alınması beklenenler arasında.