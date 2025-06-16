Kabine ne zaman? Kabine Toplantısı gündemi neler? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor!

Kabine Toplantısı, genellikle iki haftada bir düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda küresel gelişmelerin yanı sıra ülke ekonomisi ve diğer gündem maddeleri değerlendiriliyor. Kabine, görüşmelerin ardından önemli kararlar alıyor. Son olarak 2 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı ne zaman?

Kabine ne zaman? Kabine Toplantısı gündemi neler? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Kabine toplantıları düzenleniyor. 16 Haziran günü gerçekleşmesi planlanan Kabine'nin gündeminde ilk olarak İran - İsrail arasındaki çatışmaların olması bekleniyor. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı, Umman Sultanı, Kuveyt Emiri ve ABD Başkanı Trump ile görüşmüştü. Gözler Kabine kararlarında olacak...

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Kabine ne zaman? Kabine Toplantısı gündemi neler? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son olarak 2 Haziran'da düzenlenen Kabine Toplantısı 16 Haziran günü yapılacak. Toplantı 15:00'te başlayacak.

Kabine ne zaman? Kabine Toplantısı gündemi neler? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantının ana gündemi İsrail - İran arasındaki çatışma olacak. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dizi görüşmelerde bulunmuştu. ABD Başkanı Trump ile 24 saat içinde iki kez konuşan Erdoğan, Irak Başbakanı, Umman Sultanı ve Kuveyt Emiri ile görüşme gerçekleştirdi.

Toplantının diğer gündem maddeleri arasında ''Terörsüz Türkiye'', ekonomik gelişmeler ve Temmuz'da yapılacak emekli ve memur maaş zammı olacak. Ukrayna ve Rusya arasında süren savaş ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının da toplantıda ele alınması beklenenler arasında.

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