Kabine kararları ne zaman açıklanır? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde yeni Kabine Toplantısı düzenleniyor. 28 Nisan'da yapılan toplantıda Pakistan ve Hindistan arasında tırmanan gerilime, İstanbul'da yaşanan deprem ve yürütülen çalışmalara, Gazze'de devam eden saldırılara değinilmişti. Gözler yeni Kabine Topantısı'ndan çıkacak kararlarda.