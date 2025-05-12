Kabine kararları ne zaman açıklanır? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Toplantıda ülke gündeminin yanı sıra dış siyasete dair konular da değerlendiriliyor. Kabine Toplantısı son olarak nisan ayı sonunda düzenlenmişti. Peki, Kabine gündeminde neler var, kararlar ne zaman açıklanır?

Kabine kararları ne zaman açıklanır? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde yeni Kabine Toplantısı düzenleniyor. 28 Nisan'da yapılan toplantıda Pakistan ve Hindistan arasında tırmanan gerilime, İstanbul'da yaşanan deprem ve yürütülen çalışmalara, Gazze'de devam eden saldırılara değinilmişti. Gözler yeni Kabine Topantısı'ndan çıkacak kararlarda.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine kararları ne zaman açıklanır? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 12 Mayıs Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantı saat 16:40'ta başladı.

Toplantının ardından, görüşülen konulara dair kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Kabine kararları ne zaman açıklanır? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi - 3

KABİNE GÜNDEMİ

Kabine Toplantısı'nın gündeminde yer alması beklenen konular arasında; terörsüz Türkiye çalışmalarında son durum, ekonomik gelişmeler, Pakistan-Hindistan ile Ukrayna-Rusya arasında yaşananlar bulunuyor. 

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Perşembe günü Türkiye'de Rusya Devlet Başkanı Putin'i bekleyeceğini bildirmişti.

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