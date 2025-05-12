Kabine kararları ne zaman açıklanır? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Toplantıda ülke gündeminin yanı sıra dış siyasete dair konular da değerlendiriliyor. Kabine Toplantısı son olarak nisan ayı sonunda düzenlenmişti. Peki, Kabine gündeminde neler var, kararlar ne zaman açıklanır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde yeni Kabine Toplantısı düzenleniyor. 28 Nisan'da yapılan toplantıda Pakistan ve Hindistan arasında tırmanan gerilime, İstanbul'da yaşanan deprem ve yürütülen çalışmalara, Gazze'de devam eden saldırılara değinilmişti. Gözler yeni Kabine Topantısı'ndan çıkacak kararlarda.