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Kabine toplanıyor: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, iki haftanın ardından tekrar bir araya geliyor. Toplantı için gözler Beştepe’ye çevrilirken toplantıda yoğun gündem dikkat çekti. Kabine Toplantısı son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 24 Şubat’ta toplanırken 2030 yılı sanayi stratejisi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ekonomik gelişmeler ele alınmıştı. Bu kez Kabine’nin gündeminde ise Ramazan ayında fahiş fiyat artışını önlemek için atılacak adımlar ve emekli bayram ikramiyesi yer alıyor. Kabine Toplantısı, yeni haftanın ilk gününde gerçekleştirilecek.

Kabine toplanıyor: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında açıklıyor. Özellikle Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala milyonlarca emekli bayram ikramiyesine odaklanırken diğer yandan ekonomik olarak yeni atılacak adımlarla ilgili çalışmaların toplantıda ele alınması bekleniyor. Adalet Bakanlığı ise 10. yargı paketi üzerinde çalışırken 55 maddeden oluşan ve ceza adaletiyle ilgili taslak hazırlığında. Ekonomi ve hukukta  atılacak yeni adımların yanı sıra Suriye’deki çatışmalar, Gazze’deki ateşkes ve diğer sıcak gündem maddeleri toplantıda görüşülecek. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine toplanıyor: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İki haftada bir düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın takvimi belli oldu. Kabine Toplantısı 10 Mart Pazartesi günü gerçekleştirecek. Toplantının saatine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından alınan kararlara ilişkin açıklama yapacak.

Kabine toplanıyor: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 3

BEŞTEPE’DE GÜNDEM YOĞUN

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen son çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Bayram ikramiyelerinde yapılacak artış, Ramazan ayında fahiş fiyatlarla mücadele, enflasyonun gidişatı gibi ekonomik konular, toplantı öncesinde öne çıktı.

Adalet Bakanlığı tarafından taslak olarak çalışılan 10. yargı paketinin de benzer şekilde toplantıda ele alınması öngörülüyor.

Kabine toplanıyor: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 4

SON TOPLANTI 24 ŞUBAT’TA YAPILDI

Kabine,son olarak 24 Şubat Pazartesi günü bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamarda Ramazan öncesinde fırsatçılık peşinde koşanlar için tedbirler alınacağına vurgu yaparken SPK, Rekabet Kurumu ve Vergi Denetim Kurulu ile gereken hukuki adımların atılacağının altını çizdi.  Son toplantıda ekonomik olarak atılacak adımların yanı sıra 2030 sanayi stratejisi, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konular görüşüldü.

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