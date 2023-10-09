Kabine Toplantısı başladı | Gözler emekli maaşlarıyla ilgili yapılacak düzenlemede

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Kabine Toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kabine Toplantısı başladı | Gözler emekli maaşlarıyla ilgili yapılacak düzenlemede - 1

AK Parti  4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu ve Kabine toplantısını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine Toplantısı başladı | Gözler emekli maaşlarıyla ilgili yapılacak düzenlemede - 2

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantı saat 16.50'de başladı.

Kabine Toplantısı başladı | Gözler emekli maaşlarıyla ilgili yapılacak düzenlemede - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından kameraların karşısına geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin maaşına yapılacak zammın ayrıntılarını açıklayacak.

Kabine Toplantısı başladı | Gözler emekli maaşlarıyla ilgili yapılacak düzenlemede - 4

"EMEKLİYE MÜJDE VERECEĞİZ"

AK Parti  4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu ve kabine toplantısını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kabine Toplantısı başladı | Gözler emekli maaşlarıyla ilgili yapılacak düzenlemede - 5

Terörle mücadele, bir diğer gündem başlığı. İçişleri Bakanlığı'na yönelik Bombalı saldırı girişiminin ardından başlatılan operasyonlar, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları, kabinenin gündeminde olacak. Bu başlıkta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

Kabine Toplantısı başladı | Gözler emekli maaşlarıyla ilgili yapılacak düzenlemede - 6

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ

İsrail-Filistin arasında yaşanan gerilim de Ankara'nın yakın takibinde. Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail savaş ilanı, Kabine'de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taraflara itifal çağrısı yapmıştı.

Kabine Toplantısı başladı | Gözler emekli maaşlarıyla ilgili yapılacak düzenlemede - 7

26 EYLÜL TARİHLİ KABİNE KARARLARI

26 Eylül'de gerçekleşen son Kabine'de Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifi, öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ile 12 ay aylık ücretsiz 10 GB internet düzenlemesi ele alınmıştı.

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