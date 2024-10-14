Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında

Kabine toplantısı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak 30 Eylül'de yapılan Kabine toplantısının ana gündeminde, İsrail'in Lübnan'a saldırıları yer almıştı. Yeni Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılmaya başladı. Kabine gündeminde neler olacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı gündeminde neler var?

Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısı bugün yapılmaya başladı. Gerçekleşen Kabine toplantısı, son olarak 30 Eylül'de yapılmıştı. Peki, 14 Ekim tarihli Kabine gündeminde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında...

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında - 2

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kabine toplantısının başlamasıyla birlikte, Kabine sonrasında açıklanacak olan kararlar merakla bekleniyor.

Kabine toplantısı saat 15.50 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Kabine toplantısının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunacak.

Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantının ana gündem maddesi İsrail'in saldırıları ve artan şiddet olaylarıyla ilgili olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, İsrail'in saldırılarıyla ilgili mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak.

Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında - 4

İsrail'in saldırlarının yanı sıra artan şiddet olayları ve Savunmaya ek kaynak paketi tartışması da toplantıda yer alacak.

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