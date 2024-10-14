Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında
Kabine toplantısı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak 30 Eylül'de yapılan Kabine toplantısının ana gündeminde, İsrail'in Lübnan'a saldırıları yer almıştı. Yeni Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılmaya başladı. Kabine gündeminde neler olacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı gündeminde neler var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısı bugün yapılmaya başladı. Gerçekleşen Kabine toplantısı, son olarak 30 Eylül'de yapılmıştı. Peki, 14 Ekim tarihli Kabine gündeminde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında...