Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantının ana gündem maddesi İsrail'in saldırıları ve artan şiddet olaylarıyla ilgili olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, İsrail'in saldırılarıyla ilgili mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak.