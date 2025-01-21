Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında (21 Ocak Kabine toplantısı)

Kabine toplantısı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine toplantısının ana gündeminde, Suriye ve ekonomideki son gelişmelerin yer alması bekleniyor. Yeni Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılmaya başladı. Kabine gündeminde neler olacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı gündeminde neler var?

Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında (21 Ocak Kabine toplantısı) - 1

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılmaya başladı. Son olarak 5 Ocak'ta Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının gündeminde Esad rejimi sonrası Suriye'deki son durum ile terörle mücadele operasyonları olmuştu. Peki, 21 Ocak tarihli Kabine gündeminde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında...

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Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında (21 Ocak Kabine toplantısı) - 2

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kabine toplantısının başlamasıyla birlikte, Kabine sonrasında açıklanacak olan kararlar merakla bekleniyor.

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Kabine toplantısının sona ermesinin ardından  Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında (21 Ocak Kabine toplantısı) - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine toplantısında İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına dair son durum masaya yatırılacak.

Türkiye'nin bu noktadaki diplomatik temasları, atılacak ve atılabilecek adımlar gözden geçirilecek.

Toplantının önemli dış politika başlıklarından birisi de Suriye'deki yeni dönem. Şam'dan Ankara'ya yapılan ilk ziyaretin yankıları sürüyor.

Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında (21 Ocak Kabine toplantısı) - 4

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları toplantıda masaya yatırılacak.

Ekonomideki gelişmeler de toplantının gündeminde olacak.

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