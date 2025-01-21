Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında (21 Ocak Kabine toplantısı)
Kabine toplantısı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine toplantısının ana gündeminde, Suriye ve ekonomideki son gelişmelerin yer alması bekleniyor. Yeni Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılmaya başladı. Kabine gündeminde neler olacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı gündeminde neler var?
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılmaya başladı. Son olarak 5 Ocak'ta Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının gündeminde Esad rejimi sonrası Suriye'deki son durum ile terörle mücadele operasyonları olmuştu. Peki, 21 Ocak tarihli Kabine gündeminde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında...