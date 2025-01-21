Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında (21 Ocak Kabine toplantısı)

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılmaya başladı. Son olarak 5 Ocak'ta Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının gündeminde Esad rejimi sonrası Suriye'deki son durum ile terörle mücadele operasyonları olmuştu. Peki, 21 Ocak tarihli Kabine gündeminde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında...