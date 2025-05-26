Kabine Toplantısı bugün var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, saat kaçta toplanıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı belirli aralıklarla düzenleniyor. Toplantıda ülke gündemi ve dış siyasete dair değerlendirmeler yapılıyor. Son olarak 12 Mayıs günü toplanan Kabinenin gündemi ''Terörsüz Türkiye'' olmuştu. Yeni Kabine Toplantısı için 26 Mayıs tarihi beklenirken, gündemin ise ''Kurban Bayramı tatil süresi'' olacağı öngörülüyordu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Kabine Toplantısı için bekleyiş sürüyor. 10. Yargı Paketi, enflasyonla mücadele, terörsüz Türkiye konularının ele alınması beklene toplantının tarihi için araştırmalar sürüyor. 12 Mayıs'ın ardından 26 Mayıs Pazartesi düzenlenmesi beklenen Kabine Toplantısı yerine, AK Parti MKYK toplantısı gerçekleşecek. İşte, detaylar...