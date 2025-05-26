Kabine Toplantısı bugün var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, saat kaçta toplanıyor?

KABİNE GÜNDEMİ

Toplantının ana gündem maddeleri arasında; ''Terörsüz Türkiye'', enflasyonla mücadele, Yargı Paketi, Ukrayna - Rusya savaşı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların yer alması öngörülüyor.



Öte yandan Kurban Bayramı tatil süresi hakkında da değerlendirme yapılması için beklenti oluşmuştu. Konuya dair İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu açıklamada bulundu;"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.



Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."