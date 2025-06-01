Kabine Toplantısı için beklenen tarih geldi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, saat kaçta toplanacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, belirli aralıklarla toplanarak ülke ve dünya gündemine dair konuları değerlendiriyor, kararlar alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında son olarak 12 Mayıs'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı için gözler 2 Haziran'da. Kurban Bayramı öncesi yapılan Kabine Toplantısı gündeminde neler var?
Kabine Toplantısı Beştepe'de düzenleniyor. Toplantıda, komisyonda kabul edilen 10. Yargı Paketi, ''Terörsüz Türkiye'' süreci, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantı pazartesi günü hayata geçecek. İşte, kabineye dair detaylar...