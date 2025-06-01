Kabine Toplantısı için beklenen tarih geldi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, saat kaçta toplanacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, belirli aralıklarla toplanarak ülke ve dünya gündemine dair konuları değerlendiriyor, kararlar alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında son olarak 12 Mayıs'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı için gözler 2 Haziran'da. Kurban Bayramı öncesi yapılan Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı için beklenen tarih geldi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, saat kaçta toplanacak? - 1

Kabine Toplantısı Beştepe'de düzenleniyor. Toplantıda, komisyonda kabul edilen 10. Yargı Paketi, ''Terörsüz Türkiye'' süreci, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantı pazartesi günü hayata geçecek. İşte, kabineye dair detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine Toplantısı için beklenen tarih geldi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, saat kaçta toplanacak? - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de 2 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek toplantının, saat 16:00 sıralarında başlaması bekleniyor.

Kabine Toplantısı için beklenen tarih geldi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, saat kaçta toplanacak? - 3

KABİNE GÜNDEMİ

Toplantı masasında yer alması beklenen konular;

''Terörsüz Türkiye'' süreci ve gelinen nokta,
Ekonomik gelişmeler,
Kurban Bayramı ve tatil süreci,
Yeni Yargı paketi,
İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları,
Ukrayna -Rusya savaşı.

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