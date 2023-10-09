Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler emekli zammı açıklamasında

Kabine toplantısının başlamasıyla birlikte, Kabine'de görüşülecek kararlarının ne zaman açıklanacağı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar, Kabine'nin gündeminde hangi konuların olacağını araştırıyor. Öte yandan emeklilere müjde vereceğine açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileri tarafından bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler emekli zammı açıklamasında - 1

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, işçi, memur ve Bağ-Kur emekli maaşları için ayrıntıların belli olmasını bekleyen milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyordu. Bugün yapılmaya başlayan Kabine toplantısıyla birlikte, gündemde hangi konular olduğu merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler emekli zammı açıklamasında - 2

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de bir araya geldi. Kabine toplantısı saat 16.50'de başladı.

Kabine toplantısı kararlarının, akşam 20.00 saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı öngörülüyor.

Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler emekli zammı açıklamasında - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin maaşına yapılacak zammın ayrıntılarını açıklayacak.

Öte yandan toplantıda İsrail-Filistin arasında yaşanan geriliminde konuşulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kameraların karşısına geçecek.

Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler emekli zammı açıklamasında - 4

"EMEKLİYE MÜJDE VERECEĞİZ"

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu ve kabine toplantısını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Terörle mücadele, bir diğer gündem başlığı. İçişleri Bakanlığı'na yönelik Bombalı saldırı girişiminin ardından başlatılan operasyonlar, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları, kabinenin gündeminde olacak. Bu başlıkta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler emekli zammı açıklamasında - 5

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ

İsrail-Filistin arasında yaşanan gerilim de Ankara'nın yakın takibinde. Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail savaş ilanı, Kabine'de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taraflara itifal çağrısı yapmıştı.

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