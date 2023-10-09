Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler emekli zammı açıklamasında
Kabine toplantısının başlamasıyla birlikte, Kabine'de görüşülecek kararlarının ne zaman açıklanacağı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar, Kabine'nin gündeminde hangi konuların olacağını araştırıyor. Öte yandan emeklilere müjde vereceğine açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileri tarafından bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, işçi, memur ve Bağ-Kur emekli maaşları için ayrıntıların belli olmasını bekleyen milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyordu. Bugün yapılmaya başlayan Kabine toplantısıyla birlikte, gündemde hangi konular olduğu merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?