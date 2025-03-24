Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'da (24 Mart Kabine toplantısı)
Kabine toplantısının başlamasıyla birlikte gözler toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Türkiye gündemi ve siyasetiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden eden vatandaşlar Kabine gündemi ve kararlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla 15 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısı en son 10 Mart'ta yapılmıştı. Peki, Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kabine gündeminde neler var?
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılmaya başladı. Son olarak 10 Mart'ta Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının gündeminde fahiş fiyatlarla mücadele, enflasyonun gidişatı gibi ekonomik konular öne çıkmıştı. Peki, 24 Mart tarihli Kabine gündeminde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında...