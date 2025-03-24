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Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'da (24 Mart Kabine toplantısı)

Kabine toplantısının başlamasıyla birlikte gözler toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Türkiye gündemi ve siyasetiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden eden vatandaşlar Kabine gündemi ve kararlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla 15 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısı en son 10 Mart'ta yapılmıştı. Peki, Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kabine gündeminde neler var?

Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'da (24 Mart Kabine toplantısı) - 1

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılmaya başladı. Son olarak 10 Mart'ta Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının gündeminde fahiş fiyatlarla mücadele, enflasyonun gidişatı gibi ekonomik konular öne çıkmıştı. Peki, 24 Mart tarihli Kabine gündeminde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında...

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'da (24 Mart Kabine toplantısı) - 2

KABİNE KARARLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı iki haftada bir düzenleniyor. En son 10 Mart'ta gerçekleşen Kabine bugün bir kez daha toplantı.

Beştepe’de 24 Mart Pazartesi günü yapılmaya başlanan Kabine toplantısı akşam saatlerinde sona erecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine kararlarını açıklayacak.

Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'da (24 Mart Kabine toplantısı) - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabinede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.

Gündemdeki diğer konu hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak olarak tanımladığı süreç olacak.

Terör örgütünün silah bırakma süreci, kendisini lağvedeceği kongre ilanı ve olası yasal düzenlemeler kabine toplantısında ele alınacak.

Dış politika ve İsrail'in Gazze saldırıları da Kabine'nin gündeminde olacak.

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