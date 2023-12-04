Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alıncak.



Öte yandan milyonlarca emeklinin ve memurun maaşına yapılması beklenen zamla ilgili ayrıntıların da ele alınması bekleniyor.



Asgari ücret zammı ile diğer ekonomik gelişmeler de kabinenin gündeminde gelebilir.