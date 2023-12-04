Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?
Yeni ayın ilk haftasında, Kabine Toplantısı tarihi araştırmaları hız kazandı. Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde belli zamanlarda yapılan yapılan Kabine Toplantıları, gündemi yakından takip eden vatandaşlarca merak ediliyor. Bu toplantılarda gündemdeki konulara dair kararlar alınıyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın sonuncusu, 20 Kasım 2023 tarihinde geride kaldı. Şimdi ise yeni yapılacak toplantının tarihi merak konusu oldu. İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hakkında son bilgiler...