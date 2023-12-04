Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

Yeni ayın ilk haftasında, Kabine Toplantısı tarihi araştırmaları hız kazandı. Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde belli zamanlarda yapılan yapılan Kabine Toplantıları, gündemi yakından takip eden vatandaşlarca merak ediliyor. Bu toplantılarda gündemdeki konulara dair kararlar alınıyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın sonuncusu, 20 Kasım 2023 tarihinde geride kaldı. Şimdi ise yeni yapılacak toplantının tarihi merak konusu oldu. İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hakkında son bilgiler...

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Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

Kabine Toplantısı son olarak 2O Kasım tarihinde gerçekleşti.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının bugün yapılması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti nedeniyle bugün Kabine toplanmayacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alıncak.

Öte yandan milyonlarca emeklinin ve memurun maaşına yapılması beklenen zamla ilgili ayrıntıların da ele alınması bekleniyor.

Asgari ücret zammı ile diğer ekonomik gelişmeler de kabinenin gündeminde gelebilir.

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