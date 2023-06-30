Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı) - 1

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, gündemde yer alan memur maaş zammı nedeniyle sorgulanan konular arasında yer alıyor. Normal şartlarda 28 Haziran'da toplanması beklenen Kabine, bayram haftası nedeniyle ertelendiği öngörülüyor. Peki,  Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

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Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı) - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son olarak 14 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Kabine Toplantısı'nın, normal şartlarda 24 Haziran haftasında yapılması öngörülüyordu.

Fakat 28 Haziran'ın bayram olması ve bütün haftanın tatil ilan edilmesi nedeniyle yeni toplantının Temmuz ayının ilk haftalarından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı) - 3

GÜNDEMDE NELER VAR?

Yeni Kabine'nin üçüncü toplantısında ekonomik gelişmelerin yanı sıra, deprem bölgesi konutları ve memur maaş zammı gibi konular ele alınacak.

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı) - 4

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

14 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret görüşmelerinin yapıcı olduğunu belirterek, "İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alındığını duyurmuştu.

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