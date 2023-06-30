Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, gündemde yer alan memur maaş zammı nedeniyle sorgulanan konular arasında yer alıyor. Normal şartlarda 28 Haziran'da toplanması beklenen Kabine, bayram haftası nedeniyle ertelendiği öngörülüyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?