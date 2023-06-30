Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son olarak 14 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Kabine Toplantısı'nın, normal şartlarda 24 Haziran haftasında yapılması öngörülüyordu.



Fakat 28 Haziran'ın bayram olması ve bütün haftanın tatil ilan edilmesi nedeniyle yeni toplantının Temmuz ayının ilk haftalarından gerçekleştirilmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.