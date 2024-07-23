Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler yeni Kabine tarihinde
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Normal şartlarda her iki haftada bir toplanan Kabine'nin yeni toplantı tarihi merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?
Yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye siyaseti ve ekonomik gelişmelerini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Son olarak 16 Temmuz tarihinde yapılan Kabine toplantısı yeni gündem maddeleri merak ediliyor. İşte ayrıntılar.