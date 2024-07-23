Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler yeni Kabine tarihinde

Yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye siyaseti ve ekonomik gelişmelerini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Son olarak 16 Temmuz tarihinde yapılan Kabine toplantısı yeni gündem maddeleri merak ediliyor. İşte ayrıntılar.