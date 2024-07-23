Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler yeni Kabine tarihinde

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Normal şartlarda her iki haftada bir toplanan Kabine'nin yeni toplantı tarihi merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler yeni Kabine tarihinde - 1

Yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye siyaseti ve ekonomik gelişmelerini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Son olarak 16 Temmuz tarihinde yapılan Kabine toplantısı yeni gündem maddeleri merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler yeni Kabine tarihinde - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yapılan son Kabine toplantısı 16 Temmuz'da gerçekleşti.

Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının 29 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler yeni Kabine tarihinde - 3

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak.

Fahiş fiyatlar ve terörle mücadele gibi gündem maddelerinin masada olması bekleniyor.

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