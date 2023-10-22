Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bekleniyor
Yeni hafta öncesi Kabine Toplantısı tarihi araştırmaları hız kazandı. Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde belli zamanlarda yapılan yapılan Kabine Toplantıları, gündemi yakından takip eden vatandaşlarca merak ediliyor. Bu toplantılarda gündemdeki konulara dair kararlar alınıyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın sonuncusu, 9 Ekim 2023 tarihinde geride kaldı. Şimdi ise yeni yapılacak toplantının tarihi merak konusu oldu. İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hakkında son bilgiler...