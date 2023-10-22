Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bekleniyor

Yeni hafta öncesi Kabine Toplantısı tarihi araştırmaları hız kazandı. Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde belli zamanlarda yapılan yapılan Kabine Toplantıları, gündemi yakından takip eden vatandaşlarca merak ediliyor. Bu toplantılarda gündemdeki konulara dair kararlar alınıyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bekleniyor - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın sonuncusu, 9 Ekim 2023 tarihinde geride kaldı. Şimdi ise yeni yapılacak toplantının tarihi merak konusu oldu. İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hakkında son bilgiler...

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Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bekleniyor - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 9 Ekim tarihinde gerçekleşti.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 23 Ekim Pazartesi yapılması bekleniyor.

Öte yandan konu hakkında resmi açıklama bulunmuyor. 

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bekleniyor - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alıncak.

Öte yandan milyonlarca emeklinin maaşına yapılması beklenen maaş zammıyla ilgili ayrıntıların da ele alınması bekleniyor.

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