Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bekleniyor

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 9 Ekim tarihinde gerçekleşti.



Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 23 Ekim Pazartesi yapılması bekleniyor.

Öte yandan konu hakkında resmi açıklama bulunmuyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.