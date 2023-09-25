Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün kabine var mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdğan'ın başkanlığında toplanacak. Kabinenin ilk önemli gündem maddesi emeklilere yönelik zam düzenlemesi olacak. Günlerdir beklenen toplantının tarihi merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün kabine var mı? - 1

Kabine Toplantısı tarihi, gündemi yakından takip eden vatandaşlarca merak ediliyor. Öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar, ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi konular da kabine toplantısında ele alınacak. Enflasyonla mücadele, tahıl koridoru, düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan son çalışmalar da kabinede konuşulacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün kabine var mı? - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 26 Eylül'de (yarın) Beştepe'de bir araya gelecek.

Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün kabine var mı? - 3

TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK?

Kabinede yıl sonunda tamamlanması beklenen en düşük emekli aylıklarına yönelik düzenlemenin ele alınması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın zam düzenlemesi konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar satışının ayrıntılarının da netleşmesi bekleniyor.

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