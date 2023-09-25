Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün kabine var mı?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdğan'ın başkanlığında toplanacak. Kabinenin ilk önemli gündem maddesi emeklilere yönelik zam düzenlemesi olacak. Günlerdir beklenen toplantının tarihi merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?
Kabine Toplantısı tarihi, gündemi yakından takip eden vatandaşlarca merak ediliyor. Öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar, ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi konular da kabine toplantısında ele alınacak. Enflasyonla mücadele, tahıl koridoru, düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan son çalışmalar da kabinede konuşulacak.