Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün kabine var mı?

Kabine Toplantısı tarihi, gündemi yakından takip eden vatandaşlarca merak ediliyor. Öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar, ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi konular da kabine toplantısında ele alınacak. Enflasyonla mücadele, tahıl koridoru, düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan son çalışmalar da kabinede konuşulacak.