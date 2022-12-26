Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak? EYT'lilerin gözü kabinede

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yılın son toplantısını gerçekleştirecek. 2022 yılının 24'üncü ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak. Yapılacak kabine toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak? EYT'lilerin gözü kabinede - 1

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılının son toplantısını yapacak.

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak? EYT'lilerin gözü kabinede - 2

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Bu yılın son kabine toplantısı saat 15.00'te başlayacak. Kabinede alınan kararların akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak? EYT'lilerin gözü kabinede - 3

KABİNE KONULARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak? EYT'lilerin gözü kabinede - 4

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

Erzurum'da dün yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız." diyen Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

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