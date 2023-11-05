Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları bekleniyor
Son olarak 31 Ekim Salı günü yapılan Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılı kredi burs ücretlerini bin 250 liradan 2 bin TL'ye, yüksek lisans için 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye, doktora öğrencileri için 3 bin 750 TL'den 6 bin TL'ye çıkarıyoruz" demişti. Tüm gözler şimdi Kasım ayında yapılacak ilk toplantının tarihinde. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?
Yeni hafta öncesi Kabine Toplantısı tarihi gündem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak olan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda; ekonomi gündemine dair önemli gelişmeler masaya yatırılacak. Öte yandan iç ve dış olaylara dair konu başlıkları da gündeme gelecek. İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihinde son durum...