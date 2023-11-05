Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları bekleniyor

Son olarak 31 Ekim Salı günü yapılan Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılı kredi burs ücretlerini bin 250 liradan 2 bin TL'ye, yüksek lisans için 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye, doktora öğrencileri için 3 bin 750 TL'den 6 bin TL'ye çıkarıyoruz" demişti. Tüm gözler şimdi Kasım ayında yapılacak ilk toplantının tarihinde. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları bekleniyor - 1

Yeni hafta öncesi Kabine Toplantısı tarihi gündem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak olan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda; ekonomi gündemine dair önemli gelişmeler masaya yatırılacak. Öte yandan iç ve dış olaylara dair konu başlıkları da gündeme gelecek. İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihinde son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları bekleniyor - 2

BU HAFTA KABİNE TOPLATISI OLACAK MI?

Kabine Toplantısı son olarak 31 Ekim Salı günü gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı takviminde bu hafta Kabine Toplantısı tarihine dair bilgi henüz yok.

Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları bekleniyor - 3

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?


Kabine Toplantısı normal şartlarda iki haftada arayla gerçekleşiyor.

Bu bilgiye dayanrak, yeni toplantının da 13 Kasım Pazartesi yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler netleşince haberimizde yer vereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER