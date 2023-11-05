Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları bekleniyor

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Kabine Toplantısı normal şartlarda iki haftada arayla gerçekleşiyor.



Bu bilgiye dayanrak, yeni toplantının da 13 Kasım Pazartesi yapılması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler netleşince haberimizde yer vereceğiz.