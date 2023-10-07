Kabine toplantısı ne zaman? Emekli maaşı açıklaması ardından kabine toplantısı tarihi merak konusu oldu

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıkladı. Açıklama ardından kabine toplantısı tarihi merak edildi. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman? Emekli maaşı açıklaması ardından kabine toplantısı tarihi merak konusu oldu - 1

AK Parti  4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu ve kabine toplantısını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine toplantısı ne zaman? Emekli maaşı açıklaması ardından kabine toplantısı tarihi merak konusu oldu - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının önümüzdeki hafta yani 9 Ekim Pazartesi yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Emekli maaşı açıklaması ardından kabine toplantısı tarihi merak konusu oldu - 3

Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündeminin değerlendirileceği Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Emekli maaşı açıklaması ardından kabine toplantısı tarihi merak konusu oldu - 4

26 EYLÜL TARİHLİ KABİNE KARARLARI

26 Eylül'de gerçekleşen son Kabine'de Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifi, öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ile 12 ay aylık ücretsiz 10 GB internet düzenlemesi ele alınmıştı.

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