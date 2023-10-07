Kabine toplantısı ne zaman? Emekli maaşı açıklaması ardından kabine toplantısı tarihi merak konusu oldu

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu ve kabine toplantısını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.