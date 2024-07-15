Kabine toplantısı ne zaman? Emekliye ek zam düzenlemesi için gözler Kabine'den çıkacak kararlarda
Yeni haftanın ilk gününde gözler Kabine toplantısına çevrildi. Özellikle maaşlarına ek zam düzenlemesi bekleyen emekliler, Kabine'den çıkacak kararları merakla bekliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 2 haftada bir düzenleniyor. Son toplantı 2 Temmuz günü gerçekleşmişti. Alınacak yeni kararları merak eden vatandaşlar, bu hafta Kabine toplantısı yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.