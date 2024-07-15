Kabine toplantısı ne zaman? Emekliye ek zam düzenlemesi için gözler Kabine'den çıkacak kararlarda

Yeni haftanın ilk gününde gözler Kabine toplantısına çevrildi. Özellikle maaşlarına ek zam düzenlemesi bekleyen emekliler, Kabine'den çıkacak kararları merakla bekliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

Kabine toplantısı ne zaman? Emekliye ek zam düzenlemesi için gözler Kabine'den çıkacak kararlarda - 1

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 2 haftada bir düzenleniyor. Son toplantı 2 Temmuz günü gerçekleşmişti. Alınacak yeni kararları merak eden vatandaşlar, bu hafta Kabine toplantısı yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

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Kabine toplantısı ne zaman? Emekliye ek zam düzenlemesi için gözler Kabine'den çıkacak kararlarda - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısının 16 Temmuz Salı günü gerçekleşmesi bekleniyor..

Kabine toplantısı ne zaman? Emekliye ek zam düzenlemesi için gözler Kabine'den çıkacak kararlarda - 3

Milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi, toplantının tarihinin yanı sıra toplantıda ele alınacak konular da merak ediliyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Emekliye ek zam düzenlemesi için gözler Kabine'den çıkacak kararlarda - 4

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak. En düşük emekli maaşı düzenlemesi, fahiş fiyatlar, NATO Zirvesi gibi gündem maddelerinin masada olması bekleniyor.

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