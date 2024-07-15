Kabine toplantısı ne zaman? Emekliye ek zam düzenlemesi için gözler Kabine'den çıkacak kararlarda

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak. En düşük emekli maaşı düzenlemesi, fahiş fiyatlar, NATO Zirvesi gibi gündem maddelerinin masada olması bekleniyor.