Kabine toplantısı ne zaman? Gözler kabine konularında

Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri ile iç ve dış siyasi gündeminin ele alındığı Kabine Toplantısı'nın tarihi merak konusu oldu. EYT (emeklilikte yaşa takılanlar), asgari ücret, memur emekli zammında alınacak kararları merak eden vatandaşlar, kabine toplantısına odaklandı. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Gözler kabine konularında - 1

Ekonomi gündeminde yer alan önemli gelişmeler ardından kabine toplantısının yeni tarihi araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bir kez daha Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine toplantısı ne zaman? Gözler kabine konularında - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2022 yılının son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Kabine toplantıları 2 haftada bir gerçekleştiriliyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Gözler kabine konularında - 3

KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor.

EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.

Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.

Kabine toplantısı ne zaman? Gözler kabine konularında - 4

SON TOPLANTIDA AÇIKLANAN KARARLAR

12 Aralık tarihinde gerçekleşen son toplantıda yeni KYK burs ve kredi ücretleri açıklandı. Başarı Teşvik Programı kapsamında şartları sağlayan öğrencilere destek yapılacağı duyuruldu.

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