Kabine toplantısı ne zaman? Gözler kabine konularında

Ekonomi gündeminde yer alan önemli gelişmeler ardından kabine toplantısının yeni tarihi araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bir kez daha Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
2022 yılının son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Kabine toplantıları 2 haftada bir gerçekleştiriliyor.
Toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor.
EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.
Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.
12 Aralık tarihinde gerçekleşen son toplantıda yeni KYK burs ve kredi ücretleri açıklandı. Başarı Teşvik Programı kapsamında şartları sağlayan öğrencilere destek yapılacağı duyuruldu.