Kabine toplantısı ne zaman olacak, bugün yapılacak mı?

Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ile ekonomideki son durumun ele alındığı Kabine toplantısının yeni tarihi merak ediliyor. Alınacak kararları merak eden vatandaşlar, Kabine tarihini araştırıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman olacak, bugün yapılacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman olacak, bugün yapılacak mı? - 1

Yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15 günde bir gerçekleştiriliyor. Kabine, son olarak 9 Eylül 2024 tarihinde toplandı.Yeni Kabine Toplantısı tarihi ise henüz açıklanmadı. Toplantının bugün yani 30 Eylül Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine toplantısı ne zaman olacak, bugün yapılacak mı? - 2

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı’nda Ortadoğu'daki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.


Kabine toplantısı ne zaman olacak, bugün yapılacak mı? - 3

Toplantının ana gündem maddesinin İsrail'in uyguladığı soykırım ve işgal politikası ve İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı olması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman olacak, bugün yapılacak mı? - 4

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER