Kabine toplantısı ne zaman olacak, bugün yapılacak mı?
Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ile ekonomideki son durumun ele alındığı Kabine toplantısının yeni tarihi merak ediliyor. Alınacak kararları merak eden vatandaşlar, Kabine tarihini araştırıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman olacak, bugün yapılacak mı?
Yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15 günde bir gerçekleştiriliyor. Kabine, son olarak 9 Eylül 2024 tarihinde toplandı.Yeni Kabine Toplantısı tarihi ise henüz açıklanmadı. Toplantının bugün yani 30 Eylül Pazartesi günü yapılması bekleniyor.