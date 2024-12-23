Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Aralık kabine konuları

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Aralık kabine konuları neler olacak?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Aralık kabine konuları - 1

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde iç ve dış siyasetteki son gelişmeler, ekonomik durum, enflasyonla mücadele ve fiyat artışları bulunuyor. Ayrıca toplantıda Suriye başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler, ekonomide yaşanan son gelişmeler ve terörle mücadele çalışmalarının gündeme alınması bekleniyor.

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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Aralık kabine konuları - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yapacak.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Aralık kabine konuları - 3

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı bugün (23 Aralık 2024 Pazartesi) gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 15.00’te başlayacak.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Aralık kabine konuları - 4

EN ÖNEMLİ KONU ASGARİ ÜCRET

Gündemde, Suriye’deki gelişmeler, terörle mücedele ekonomi alanındaki konular var. Toplantının en önemli gündem maddesi asgari ücret olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın toplantıda asgari ücrete ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

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