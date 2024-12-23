Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Aralık kabine konuları
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Aralık kabine konuları neler olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde iç ve dış siyasetteki son gelişmeler, ekonomik durum, enflasyonla mücadele ve fiyat artışları bulunuyor. Ayrıca toplantıda Suriye başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler, ekonomide yaşanan son gelişmeler ve terörle mücadele çalışmalarının gündeme alınması bekleniyor.