Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kritik toplantının ana gündemini asgari ücretteki artış ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler oluşturuyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret bugün açıklanacak mı?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde iç ve dış siyasetteki son gelişmeler, ekonomik durum, enflasyonla mücadele ve fiyat artışları bulunuyor. Ayrıca toplantıda Suriye başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler, ekonomide yaşanan son gelişmeler ve terörle mücadele çalışmalarının gündeme alınması bekleniyor.