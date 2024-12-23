Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde iç ve dış siyasetteki son gelişmeler, ekonomik durum, enflasyonla mücadele ve fiyat artışları bulunuyor. Ayrıca toplantıda Suriye başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler, ekonomide yaşanan son gelişmeler ve terörle mücadele çalışmalarının gündeme alınması bekleniyor.