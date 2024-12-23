Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kritik toplantının ana gündemini asgari ücretteki artış ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler oluşturuyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret bugün açıklanacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! - 1

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde iç ve dış siyasetteki son gelişmeler, ekonomik durum, enflasyonla mücadele ve fiyat artışları bulunuyor. Ayrıca toplantıda Suriye başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler, ekonomide yaşanan son gelişmeler ve terörle mücadele çalışmalarının gündeme alınması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yapacak.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! - 3

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı bugün (23 Aralık 2024 Pazartesi) gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 15.00’te başlayacak.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! - 4

EN ÖNEMLİ KONU ASGARİ ÜCRET

Gündemde, Suriye’deki gelişmeler, terörle mücedele ekonomi alanındaki konular var. Toplantının en önemli gündem maddesi asgari ücret olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın toplantıda asgari ücrete ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! - 5

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı.  İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun salı veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER