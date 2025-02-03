Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine gündeminde neler var? (3 Şubat Kabine toplantısı)

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak Kabine'de ilk gündem başlığının ekonomi olması bekleniyor.



Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Kabinede enflasyondaki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik çabalar ele alınacak.



Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki son operasyonlar ele alınacak. Öte yandan ülke içindeki terör ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar da masada olacak.



Kabine'nin bir diğer gündem başlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangını faciası olacak.



Yangın ve otel denetimlerine ilişkin atılabilecek adımların toplantıda detaylandırılması bekleniyor.