Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Kabine kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Kabine toplantısının ne zaman sona ereceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında açıklayacak. Özellikle eiç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadele çalışmaları toplantıda görüşülecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek?