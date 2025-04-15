Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Kabine kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Normal şartlarda iki haftada bir düzenlenen Kabine Toplantısı’nın yeni gündem maddeleriyle bugün toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine, Beştepe’de bir araya geliyor. Kabine Toplantısı son olarak 24 Mart'ta toplanırken İBB'deki soruşturma süreci, 'Terörsüz Türkiye' ve dış politika ve diğer birçok konu gündeme gelmişti. 15 Nisan Salı günü yapılacak Kabine Toplantısı saat 15.24'te başladı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek?
Kabine toplantısının ne zaman sona ereceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında açıklayacak. Özellikle eiç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadele çalışmaları toplantıda görüşülecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek?