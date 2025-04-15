Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Kabine kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Normal şartlarda iki haftada bir düzenlenen Kabine Toplantısı’nın yeni gündem maddeleriyle bugün toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine, Beştepe’de bir araya geliyor. Kabine Toplantısı son olarak 24 Mart'ta toplanırken İBB'deki soruşturma süreci, 'Terörsüz Türkiye' ve dış politika ve diğer birçok konu gündeme gelmişti. 15 Nisan Salı günü yapılacak Kabine Toplantısı saat 15.24'te başladı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Kabine kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da - 1

Kabine toplantısının ne zaman sona ereceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında açıklayacak. Özellikle eiç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadele çalışmaları toplantıda görüşülecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Kabine kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.24'te başladı.

Toplantının saat 18.00'de sona ermesi ve toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Kabine kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadele çalışmalarının ele alınacağı belirtildi.

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