Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündemde hangi konular var? (Yeni bakanlarla ilk toplantı)

İlk Kabine toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar, yeni bakanlarla yapılacak ilk Kabine toplantısı öncesinde gündemde hangi konuların olacağını merak ediyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündemde hangi konular var?
Yeni Kabine'nin belli olmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı belli oldu.
Buna göre; Kabine Toplantısı 6 Haziran salı günü (bugün) yeni bakanlarla ilk kez yapılacak. Toplantı saat 15.00'da başlayacak.
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Saat 15.00'te Beştepe yapılacak toplantının en önemli başlığı ekonomi olacak.
Enflasyonla mücadele, döviz kurlarındaki yükseliş ve asgari ücrete ara zam konusu ele alınacak.
Deprem bölgesinde kalıcı konutların inşası ile seçim dönemi vaatleri de masada olacak.
En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi ve bu artışın emekli maaşlarına yansıtılması, ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular öne çıkacak.
Terörle mücadele, İsveç'in NATO üyeleğine ilişkin süreç ve Suriye ile görüşmeler de gündemde olacak.