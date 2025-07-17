Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündemde neler var? Gözler Beştepe’de!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin yeni toplantı tarihi merak konusu oldu. Vatandaşlar, ekonomi gündemi ve dış gündemle alakalı kritik başlıkların ele alınacağı Kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Cumhurbaşkanı başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gelişmelerin kapsamlı bir değerlendirilmesinin yapılması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemi, ekonomisi ve siyasetini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her 15 günde bir gerçekleştirilen Kabine'nin yeni toplantı tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar...