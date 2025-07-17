Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündemde neler var? Gözler Beştepe’de!

GÜNDEMDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gelişmelerin kapsamlı bir değerlendirilmesinin yapılması bekleniyor. Gündemdeki en önemli başlık terörsüz türkiye süreciyle ilgili bakanların son durumla ilgili bilgi vermesi planlanıyor.



Ayrıca kamu işçilerinin zam sürecinin de ele alınması bekleniyor. İlk iki teklif kabul görmemişti gözler kamunun vereceği üçüncü ve son teklife çevrildi.



Dış politika da önemli bir başka başlık ise İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırı ve bölgeye olası etkileri konusunun ele alınması bekleniyor.