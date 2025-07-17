Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündemde neler var? Gözler Beştepe’de!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin yeni toplantı tarihi merak konusu oldu. Vatandaşlar, ekonomi gündemi ve dış gündemle alakalı kritik başlıkların ele alınacağı Kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Cumhurbaşkanı başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gelişmelerin kapsamlı bir değerlendirilmesinin yapılması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündemde neler var? Gözler Beştepe’de! - 1

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemi, ekonomisi ve siyasetini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her 15 günde bir gerçekleştirilen Kabine'nin yeni toplantı tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar...

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündemde neler var? Gözler Beştepe’de! - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantıları, genellikle iki haftada bir pazartesi günleri yapılmaktadır. Son toplantı 30 Haziran'da gerçekleşmişti.

Yeni Kabine toplantısı 17 Temmuz 2025 Perşembe günü yapılacak. Toplantının saat 16.00 civarında başlaması ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19.00-20.00 saatlerinde açıklamalarda bulunması öngörülüyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündemde neler var? Gözler Beştepe’de! - 3

GÜNDEMDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gelişmelerin kapsamlı bir değerlendirilmesinin yapılması bekleniyor. Gündemdeki en önemli başlık terörsüz türkiye süreciyle ilgili bakanların son durumla ilgili bilgi vermesi planlanıyor.

Ayrıca kamu işçilerinin zam sürecinin de ele alınması bekleniyor. İlk iki teklif kabul görmemişti gözler kamunun vereceği üçüncü ve son teklife çevrildi.

Dış politika da önemli bir başka başlık ise İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırı ve bölgeye olası etkileri konusunun ele alınması bekleniyor.

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