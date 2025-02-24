Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine bugün mü toplanacak? (24 Şubat 2025 Kabine toplantısı gündemi)

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Normal şartlarda her 15 günde bir gerçekleştirilen Kabine toplantısının yeni tarihi ve gündem maddeleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine bugün gerçekleştirilecek. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Kabine gündeminde neler var?