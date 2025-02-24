Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine bugün mü toplanacak? (24 Şubat 2025 Kabine toplantısı gündemi)
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla her 15 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısı, en son 3 Şubat'ta gerçekleşti. Yeni Kabine tarihi ve Kabine'de ele alınacak konular neler olacağı ise belli oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine bugün mü toplanacak?
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Normal şartlarda her 15 günde bir gerçekleştirilen Kabine toplantısının yeni tarihi ve gündem maddeleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine bugün gerçekleştirilecek. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Kabine gündeminde neler var?