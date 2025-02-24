Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine bugün mü toplanacak? (24 Şubat 2025 Kabine toplantısı gündemi)

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla her 15 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısı, en son 3 Şubat'ta gerçekleşti. Yeni Kabine tarihi ve Kabine'de ele alınacak konular neler olacağı ise belli oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine bugün mü toplanacak?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine bugün mü toplanacak? (24 Şubat 2025 Kabine toplantısı gündemi) - 1

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Normal şartlarda her 15 günde bir gerçekleştirilen Kabine toplantısının yeni tarihi ve gündem maddeleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine bugün gerçekleştirilecek. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Kabine gündeminde neler var?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine bugün mü toplanacak? (24 Şubat 2025 Kabine toplantısı gündemi) - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısı normal şartlarda iki haftada bir düzenleniyor. Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun gündemi nedeniyle yapılamamıştı.

Son toplantı 3 Şubat’ta düzenlenirken yeni toplantı Beştepe’de 24 Şubat Pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine bugün mü toplanacak? (24 Şubat 2025 Kabine toplantısı gündemi) - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabinenin ana gündem maddeleri arasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin olması bekleniyor.

Dış politika ve ekonomideki son gelişmeler ile terörle mücadele konuları da kabinede görüşülecek.

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