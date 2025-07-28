Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin yeni toplantı tarihi merak konusu oldu. En son 17 Temmuz'da gerçekleşen Kabine toplantısı, normal şartlarda 2 haftada bir gerçekleşiyor. Orman yangınları nedeniyle Kabine bu kez erken toplanacak. Vatandaşlar, Kabine'de görüşülecek Türkiye gündeminde hakkında neler konuşulacağını ve alınacak kararları merak ediyor. Beştepe'de yapılacak olan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'nin birçok yerinden meydana gelen orman yangınları nedeniyle Kabine toplantısı bugün yapılacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?