Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'nin birçok yerinden meydana gelen orman yangınları nedeniyle Kabine toplantısı bugün yapılacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?