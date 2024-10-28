Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak 14 Ekim'de yapılan Kabine toplantısının ana gündeminde, İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve artan şiddet olayları yer almıştı. Yeni Kabine toplantısının ise tarihi belli oldu. Kabine gündeminde neler olacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni Kabine toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. Son olarak 14 Ekim'de Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının gündeminde artan şiddet olayları ve İsrail'in Lübnan'a saldırıları olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısı ise bugün yapılacak. Peki, 28 Ekim tarihli Kabine gündeminde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında...