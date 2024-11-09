Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni Kabine toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. Son olarak 28 Ekim'de yapılan Kabine toplantısının gündeminde İsrail’in Gazze saldırıları ve TUSAŞ'a yapılan saldırı yer almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısı ise yarın yapılacak. Peki, 10 Kasım tarihli Kabine gündeminde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında.