Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak 28 Ekim'de yapılan Kabine toplantısının ana gündeminde, TUSAŞ'a terör saldırısı ve sonrasında düzenlenen sınır ötesi operasyonlar yer almıştı. Yeni Kabine toplantısının ise tarihi belli oldu. Kabine gündeminde neler olacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni Kabine toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. Son olarak 28 Ekim'de yapılan Kabine toplantısının gündeminde İsrail’in Gazze saldırıları ve TUSAŞ'a yapılan saldırı yer almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısı ise yarın yapılacak. Peki, 10 Kasım tarihli Kabine gündeminde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında.