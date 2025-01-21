Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (21 Ocak Kabine toplantısı)

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni Kabine toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. Son olarak 5 Ocak'ta Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının gündeminde Esad rejimi sonrası Suriye'deki son durum ile terörle mücadele operasyonları olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısı ise bugün yapılacak. Peki, 21 Ocak tarihli Kabine gündeminde neler var?