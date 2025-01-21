Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (21 Ocak Kabine toplantısı)
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddesinin Suriye ve ekonomideki son gelişmeler olması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni Kabine toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. Son olarak 5 Ocak'ta Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının gündeminde Esad rejimi sonrası Suriye'deki son durum ile terörle mücadele operasyonları olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısı ise bugün yapılacak. Peki, 21 Ocak tarihli Kabine gündeminde neler var?