Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (21 Ocak Kabine toplantısı)

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddesinin Suriye ve ekonomideki son gelişmeler olması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (21 Ocak Kabine toplantısı) - 1

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni Kabine toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. Son olarak 5 Ocak'ta Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının gündeminde Esad rejimi sonrası Suriye'deki son durum ile terörle mücadele operasyonları olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısı ise bugün yapılacak. Peki, 21 Ocak tarihli Kabine gündeminde neler var?

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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (21 Ocak Kabine toplantısı) - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son olarak 5 Ocak 2025 tarihinde bir araya gelen Kabine, yeni toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Kabine toplantısının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (21 Ocak Kabine toplantısı) - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine toplantısında İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına dair son durum masaya yatırılacak.

Türkiye'nin bu noktadaki diplomatik temasları, atılacak ve atılabilecek adımlar gözden geçirilecek.

Toplantının önemli dış politika başlıklarından birisi de Suriye'deki yeni dönem. Şam'dan Ankara'ya yapılan ilk ziyaretin yankıları sürüyor.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (21 Ocak Kabine toplantısı) - 4

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları toplantıda masaya yatırılacak.

Ekonomideki gelişmeler de toplantının gündeminde olacak.

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