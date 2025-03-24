Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (24 Mart Kabine toplantısı)

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabinede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.



Gündemdeki diğer konu hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak olarak tanımladığı süreç olacak.



Terör örgütünün silah bırakma süreci, kendisini lağvedeceği kongre ilanı ve olası yasal düzenlemeler kabine toplantısında ele alınacak.



Dış politika ve İsrail'in Gazze saldırıları da Kabine'nin gündeminde olacak.