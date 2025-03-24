Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (24 Mart Kabine toplantısı)
Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Türkiye gündemi ve siyasetiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden eden vatandaşlar Kabine gündemi ve tarihini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla 15 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısı en son 10 Mart'ta yapılmıştı. Şimdi gözler yeni Kabine tarihine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son olarak 10 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yeni Kabine tarihi merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?