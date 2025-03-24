imsakiye

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (24 Mart Kabine toplantısı)

Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Türkiye gündemi ve siyasetiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden eden vatandaşlar Kabine gündemi ve tarihini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla 15 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısı en son 10 Mart'ta yapılmıştı. Şimdi gözler yeni Kabine tarihine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (24 Mart Kabine toplantısı) - 1

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son olarak 10 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yeni Kabine tarihi merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (24 Mart Kabine toplantısı) - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısı iki haftada bir düzenleniyor. En son 10 Mart'ta gerçekleşen Kabine toplantısının yeni tarihi belli oldu.

Buna göre; Yeni Kabine toplantısı Beştepe’de 24 Mart Pazartesi günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (24 Mart Kabine toplantısı) - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabinede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.

Gündemdeki diğer konu hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak olarak tanımladığı süreç olacak.

Terör örgütünün silah bırakma süreci, kendisini lağvedeceği kongre ilanı ve olası yasal düzenlemeler kabine toplantısında ele alınacak.

Dış politika ve İsrail'in Gazze saldırıları da Kabine'nin gündeminde olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER