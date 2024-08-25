Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (25 Ağustos Kabine toplantısı)

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İlk kez bir Kabine toplantısı Ankara dışında bir ilçede yapılacak. Yapılacak toplantıda ana gündem maddesinin orman yangınları olması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (25 Ağustos Kabine toplantısı) - 1

Yeni Kabine toplantısı tarihi, gündemdeki son haberleri ve gelişmeleri merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (25 Ağustos Kabine toplantısı) - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ilk kez Ankara dışında bir ilçede toplanacak. Yeni Kabine toplantısı Ahlat’ta yapılacak.

Kabine Toplantısı, 25 Ağustos Pazar günü yapılacak. Toplantının saat 17.30'da başlaması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (25 Ağustos Kabine toplantısı) - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantının ana gündem maddesi orman yangınlarıyla mücadele olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (25 Ağustos Kabine toplantısı) - 4

Kabine’de, Gazze’de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da ele alınacak. Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Ortadoğu’da artan gerilim değerlendirilecek.

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

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