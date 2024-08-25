Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (25 Ağustos Kabine toplantısı)

Yeni Kabine toplantısı tarihi, gündemdeki son haberleri ve gelişmeleri merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?