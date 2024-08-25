Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (25 Ağustos Kabine toplantısı)
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İlk kez bir Kabine toplantısı Ankara dışında bir ilçede yapılacak. Yapılacak toplantıda ana gündem maddesinin orman yangınları olması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
Yeni Kabine toplantısı tarihi, gündemdeki son haberleri ve gelişmeleri merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?