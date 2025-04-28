Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (28 Nisan Kabine toplantısı)

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine toplantısında Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2'lik deprem ve depremin etkileri kabinede ele alınacak. Özellikle İstanbul'daki yapı stoku bir kere değerlendirilecek.



Kentsel dönüşüm çalışmalarının da kabine konuşulması öngörülüyor. Yeni ve ulaşılabilir konut projelerine ilişkin de bir değerlendirme yapılması bekleniyor.



Deprem sonrası fırsatçılara ilişkin denetimler devam ederken, Kabine bu durumu da gündemine alacak.