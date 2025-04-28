Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (28 Nisan Kabine toplantısı)

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrasında Kabine gündeminin ana maddesinde deprem konusu yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla 15 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısı en son 15 Nisan'da yapılmıştı. Şimdi gözler yeni Kabine tarihine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (28 Nisan Kabine toplantısı) - 1

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla yapılacak toplantı öncesinde merak ediliyor. Son olarak 15 Nisan tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından gözler yeni Kabine toplantısı tarihine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (28 Nisan Kabine toplantısı) - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısı iki haftada bir düzenleniyor. En son 15 Nisan'da gerçekleşen Kabine toplantısının yeni tarihi belli oldu.

Buna göre; Yeni Kabine toplantısı Beştepe’de 28 Nisan Pazartesi günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (28 Nisan Kabine toplantısı) - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine toplantısında Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2'lik deprem ve depremin etkileri kabinede ele alınacak. Özellikle İstanbul'daki yapı stoku bir kere değerlendirilecek.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının da kabine konuşulması öngörülüyor. Yeni ve ulaşılabilir konut projelerine ilişkin de bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Deprem sonrası fırsatçılara ilişkin denetimler devam ederken, Kabine bu durumu da gündemine alacak.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (28 Nisan Kabine toplantısı) - 4

Enflasyonun dizginlenmesine yönelik atılacak yeni adımlar kabinede görüşülecek.

Terör örgütü PKK ve uzantılarının kendini feshetmesi ve silahların bırakılması bekleniyor.

Bu ay sonunun önmeli olduğu Ankara kulislerinde konuşulurken bu konunun da kabine toplantısında görüşülmesi öngörülüyor.

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