Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (28 Nisan Kabine toplantısı)
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrasında Kabine gündeminin ana maddesinde deprem konusu yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla 15 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısı en son 15 Nisan'da yapılmıştı. Şimdi gözler yeni Kabine tarihine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla yapılacak toplantı öncesinde merak ediliyor. Son olarak 15 Nisan tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından gözler yeni Kabine toplantısı tarihine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?