Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? (3 Şubat Kabine toplantısı)
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Normal şartlarda her 15 günde bir gerçekleştirilen Kabine toplası için yeni tarih belli oldu. Bu hafta yapılacak olan Kabine'nin gündeminde terörle mücadele, enflasyonla mücadele ve dış politika olacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
Yeni Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısı için tarih belli oldu. Kabine toplantısının gündeminde yine birçok konu ele alınacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?