Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? Gözler 9. Yargı Paketi'ne çevrildi
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak 6 Mayıs tarihinde yapılan Kabine toplantısında, ana gündem maddesi öğretmen atamaları olmuştu. Yapılacak olan yeni Kabine toplantısında ise gündemde hangi konuların olduğu merak ediliyor. Kabine toplantısı öncesinde gözler 9. Yargı Paketi'ne çevrilmiş durumda. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
Yeni Kabine toplantısı öncesinde tarih araştırmaları başladı. Bugün yapılacak olan Kabine toplantısı öncesinde ise gözler Kabine'nin gündemine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısında, ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?