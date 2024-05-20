Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? Gözler 9. Yargı Paketi'ne çevrildi

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak 6 Mayıs tarihinde yapılan Kabine toplantısında, ana gündem maddesi öğretmen atamaları olmuştu. Yapılacak olan yeni Kabine toplantısında ise gündemde hangi konuların olduğu merak ediliyor. Kabine toplantısı öncesinde gözler 9. Yargı Paketi'ne çevrilmiş durumda. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? Gözler 9. Yargı Paketi'ne çevrildi - 1

Yeni Kabine toplantısı öncesinde tarih araştırmaları başladı. Bugün yapılacak olan Kabine toplantısı öncesinde ise gözler Kabine'nin gündemine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısında, ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? Gözler 9. Yargı Paketi'ne çevrildi - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Kabine toplantısı 6 Mayıs'ta yapılmıştı. Her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının, bu hafta yani 20 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Buna göre; Kabine toplantısı 20 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? Gözler 9. Yargı Paketi'ne çevrildi - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündemi ekonomi olacak.

Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırılacak. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

Toplantıda, kamuda tasarruf paketinde yer alan ve yasal düzenleme gerektiren başlıklar da gündemde olacak.

O düzenlemeler hakkında ekonomi yönetiminin kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? Gözler 9. Yargı Paketi'ne çevrildi - 4

GÖZLER 9. YARGI PAKETİ'NDE

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi’nin de kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor.

Kabinede, yargı paketi hazırlıklarına yönelik de sunum yapılacak.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? Gözler 9. Yargı Paketi'ne çevrildi - 5

TERÖRLE MÜCADELE VE İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI DA MASADA OLACAK

Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ile İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları da masada olacak.

Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor.

İsrail’in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek ek adımlar ele alınacak.

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