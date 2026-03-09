Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? Gözler emekliye bayram ikramiyesinde

Gündemde Ortadoğu savaşı olacak. Savaşın etkileri, ekonomideki gelişmeler ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınacak.



ABD-İsrail-İran savaşındaki tüm gelişmeler Ankara'da dikkatle takip ediliyor. Ortadoğu'daki gelişmeler Kabine'de değerlendirilecek.

Görüşülecek bir diğer başlık ABD'nin Kürt gruplarını İran rejimini düşürmek için örgütlediği iddiası. Konuyla ilgili Ankara, İsrail'in yıllardır bu yönde bir çaba içerisinde olduğu üzerinde duruyor. Kabine'de bu ihtimaller değerlendirilecek.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için hazırladığı kademeli planlar da masada olacak. KKTC'de F16 savaş uçaklarının konuşlandırılmasına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Yöntem ve zamanlamaya ilişkin nihai kararın ne zaman verilmesi gerektiği ele alınacak.

Savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki riskleri de gündemde olacak. Dezenflasyon sürecini olumsuz etkileyebilecek bütün gelişmeler değerlendirilecek ve olası tedbirler için kapsamlı bir yol haritası hazırlanacak.

Gözler bir yandan da bayram ikramiyelerinde olacak. Bayram ikramiyelerine bu yıl zam yapılıp yapılmayacağı, Kabine'de yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.