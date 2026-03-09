Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? Gözler emekliye bayram ikramiyesinde
09.03.2026 10:58
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'nin gözü bugün Beştepe'de gerçekleşecek Kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, milyonları ilgilendiren kritik başlıkları ele alacak. En sıcak gündem maddesi ise yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde 17 milyondan fazla emeklinin beklediği bayram ikramiyesi zammı ve ödeme takvimi. Peki, Kabine toplantısı bugün saat kaçta başlayacak? Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?
Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleştirilen Kabine toplantısının bu ayki ilk toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ise gözler bayram ikramiyelerinde olacak. Bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı, emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Toplantının saat 16.00 sularında başlaması bekleniyor.
GÖZLER EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMINDA
20 Mart'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde en çok merak edilen konu bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı. Geçtiğimiz yıl 4 bin lira olarak ödenen ikramiyelerin 5 bin lira olup olmayacağı merak ediliyor.
Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak olan bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı bugünkü kabinenin ardından netleşecek.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Gündemde Ortadoğu savaşı olacak. Savaşın etkileri, ekonomideki gelişmeler ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınacak.
ABD-İsrail-İran savaşındaki tüm gelişmeler Ankara'da dikkatle takip ediliyor. Ortadoğu'daki gelişmeler Kabine'de değerlendirilecek.
Görüşülecek bir diğer başlık ABD'nin Kürt gruplarını İran rejimini düşürmek için örgütlediği iddiası. Konuyla ilgili Ankara, İsrail'in yıllardır bu yönde bir çaba içerisinde olduğu üzerinde duruyor. Kabine'de bu ihtimaller değerlendirilecek.
Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için hazırladığı kademeli planlar da masada olacak. KKTC'de F16 savaş uçaklarının konuşlandırılmasına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Yöntem ve zamanlamaya ilişkin nihai kararın ne zaman verilmesi gerektiği ele alınacak.
Savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki riskleri de gündemde olacak. Dezenflasyon sürecini olumsuz etkileyebilecek bütün gelişmeler değerlendirilecek ve olası tedbirler için kapsamlı bir yol haritası hazırlanacak.
Gözler bir yandan da bayram ikramiyelerinde olacak. Bayram ikramiyelerine bu yıl zam yapılıp yapılmayacağı, Kabine'de yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.