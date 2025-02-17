Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var, bugün yapılacak mı?

Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları canlı yayında açıklıyor. Özellikle emekli bayram ikramiyesi zammı başta olmak üzere enflasyonla mücadele ve diğer birçok ekonomik konunun toplantıda masaya yatırılması bekleniyor. Kabine Toplantılarında iç ve dış siyasette atılacak yeni adımlar ve alınacak kararlar tartışılıyor. Yeni haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı tarihleri merak edilmeye başlandı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? İşte, Kabine Toplantısı gündemi…