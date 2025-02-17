Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var, bugün yapılacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 3 Şubat’ta düzenlendi. Kabine Toplantısı için gözler Beştepe’ye çevrilirken toplantıyı yoğun bir gündem bekliyor. Ekonomik olarak atılacak yeni adımlar, yasal düzenlemeler ve diğer çok konunun toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Son toplantıda ise tarımda üretimin artırılmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Kabine Toplantısı genellikle programda değişiklik yapılmadığı takdirde 2 hafta bir düzenleniyor. Peki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Kabine Toplantısına ilişkin detaylar…
Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları canlı yayında açıklıyor. Özellikle emekli bayram ikramiyesi zammı başta olmak üzere enflasyonla mücadele ve diğer birçok ekonomik konunun toplantıda masaya yatırılması bekleniyor. Kabine Toplantılarında iç ve dış siyasette atılacak yeni adımlar ve alınacak kararlar tartışılıyor. Yeni haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı tarihleri merak edilmeye başlandı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? İşte, Kabine Toplantısı gündemi…