Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var, bugün yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 3 Şubat’ta düzenlendi. Kabine Toplantısı için gözler Beştepe’ye çevrilirken toplantıyı yoğun bir gündem bekliyor. Ekonomik olarak atılacak yeni adımlar, yasal düzenlemeler ve diğer çok konunun toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Son toplantıda ise tarımda üretimin artırılmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Kabine Toplantısı genellikle programda değişiklik yapılmadığı takdirde 2 hafta bir düzenleniyor. Peki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Kabine Toplantısına ilişkin detaylar…

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var, bugün yapılacak mı? - 1

Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları canlı yayında açıklıyor. Özellikle emekli bayram ikramiyesi zammı başta olmak üzere enflasyonla mücadele ve diğer birçok ekonomik konunun toplantıda masaya yatırılması bekleniyor. Kabine Toplantılarında iç ve dış siyasette atılacak yeni adımlar ve alınacak kararlar tartışılıyor. Yeni haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı tarihleri merak edilmeye başlandı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? İşte, Kabine Toplantısı gündemi…

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var, bugün yapılacak mı? - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantıları genellikle iki haftada bir düzenleniyor. Son toplantı 3 Şubat’ta düzenlenirken yeni toplantının Beştepe’de 17 Şubat Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var, bugün yapılacak mı? - 3

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Kabine Toplantısı’nda öne çıkan konu başlıklarından birisi enflasyonla mücadele ve atılacak yeni ekonomik adımlar oldu. Bakanların katılımıyla düzenlenen toplantıda ayrıca gündem konuları, iç ve dış siyasi meseleler ele alınacak. 

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var, bugün yapılacak mı? - 4

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Şubat’ta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında özellikle tarımı desteklemek amacıyla önemli adımlar atıldığını aktardı.

Erdoğan açıklamasında “Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi ile birlikte hayvancılık yapan aile işletmelerimizi güçlendirmeyi, gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha fazla yer almalarını amaçladıklarını ifade etti.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var, bugün yapılacak mı? - 5

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALDIRILACAK

Son düzenlenen Kabine Toplantısının ardından Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin içeriğiyle ilgili önemli bilgilendirmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “ Kamuoyunda yaygınlaşma emareleri gösteren cezasızlık algısının önüne geçecek uygulamaları ve tedbirleri de devreye alacağız.” dedi.

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