Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tarih belli oldu
Yeni haftada Ankara'nın gündemi oldukça yoğun olacak. Gündemde, memur ve memur emeklilerine yönelik zam süreci ve enflasyonla mücadele ele alınacak. Vatandaşlar da Kabine Toplantısı tarihine odaklandı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Kabinenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanması bekleniyor. Toplantıda; memur ve memur emeklinin zam pazarlığı, KKTC ile BM arasındaki yol gerginliği, enflasyonla mücadele ve Türkiye ile Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı tarihi...