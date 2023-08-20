Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tarih belli oldu

TOPLANTIDA NELER ELE ALINACAK?



Kabinede dış politikadaki gelişmeler de masada olacak. KKTC'de BM ile yaşanan Pile-Yiğitler yolu gerilimi ele alınacak.



Türkiye'nin uluslararası arenada atabileceği adımlar konuşulacak.



Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması girişimleri ve Rusya'nın Karadeniz'de Türk gemisine yönelik baskını da kabinenin gündeminde yer alacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan yüz yüze görüşmenin ayrıntıları da masaya yatırılacak.Beştepe'deki toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'n 6 buçuk milyondan fazla memur ve memur emeklisine yönelik zam pazarlığı konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.



