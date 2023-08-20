Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tarih belli oldu

Yeni haftada Ankara'nın gündemi oldukça yoğun olacak. Gündemde, memur ve memur emeklilerine yönelik zam süreci ve enflasyonla mücadele ele alınacak. Vatandaşlar da Kabine Toplantısı tarihine odaklandı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tarih belli oldu - 1

Kabinenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanması bekleniyor. Toplantıda; memur ve memur emeklinin zam pazarlığı, KKTC ile BM arasındaki yol gerginliği, enflasyonla mücadele ve Türkiye ile Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı tarihi...

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tarih belli oldu - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?


Kabine Toplantısı'nın 21 Ağustos Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Toplantının öğleden sonra başlaması bekleniyor.

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tarih belli oldu - 3

TOPLANTIDA NELER ELE ALINACAK?


Kabinede dış politikadaki gelişmeler de masada olacak. KKTC'de BM ile yaşanan Pile-Yiğitler yolu gerilimi ele alınacak.

Türkiye'nin uluslararası arenada atabileceği adımlar konuşulacak.

Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması girişimleri ve Rusya'nın Karadeniz'de Türk gemisine yönelik baskını da kabinenin gündeminde yer alacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan yüz yüze görüşmenin ayrıntıları da masaya yatırılacak.Beştepe'deki toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'n 6 buçuk milyondan fazla memur ve memur emeklisine yönelik zam pazarlığı konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

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