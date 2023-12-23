Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler 2024 asgari ücret zam kararında

SON TOPLANTI SONRASI ASGARİ ÜCRET MESAJI

6 Aralık tarihinde yapılan son Kabine Toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;



"Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek."