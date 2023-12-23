Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler 2024 asgari ücret zam kararında

Kabine Toplantısı'nın ne yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın beklediği 2024 asgari ücret zammı için görüşmeler sürerken, yapılacak Kabine Toplantısı'nda ana gündem asgari ücret olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler 2024 asgari ücret zam kararında - 1

Yılın son Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Türkiye'de yaşayan vatandaşları ilgilendiren asgari ücret konusu da Kabine'nin gündeminde olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler 2024 asgari ücret zam kararında - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 18 Aralık Pazartesi günü yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle gerçekleşmemişti.

Yeni toplantının asgari ücret mesaisi nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü saat 15.30'da yapılması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler 2024 asgari ücret zam kararında - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı süreci devam ettiği için önümüzdeki Kabine toplantısından asgari ücretle ilgili karar çıkması beklenmiyor. Karar, asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısı sonrasında alınacak.

Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler 2024 asgari ücret zam kararında - 4

SON TOPLANTI SONRASI ASGARİ ÜCRET MESAJI

6 Aralık tarihinde yapılan son Kabine Toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;

"Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek."

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