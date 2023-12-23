Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler 2024 asgari ücret zam kararında
Kabine Toplantısı'nın ne yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın beklediği 2024 asgari ücret zammı için görüşmeler sürerken, yapılacak Kabine Toplantısı'nda ana gündem asgari ücret olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Yılın son Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Türkiye'de yaşayan vatandaşları ilgilendiren asgari ücret konusu da Kabine'nin gündeminde olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?