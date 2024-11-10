Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısı 9 yıl aradan sonra Çankaya'da!
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak 28 Ekim'de yapılan Kabine toplantısının ana gündeminde, TUSAŞ'a terör saldırısı ve sonrasında düzenlenen sınır ötesi operasyonlar yer almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık aranın ardından 9 yıl aranın ardından ilk kez Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni Kabine toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. Son olarak 28 Ekim'de yapılan Kabine toplantısının gündeminde İsrail’in Gazze saldırıları ve TUSAŞ'a yapılan saldırı yer almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısı ise bugün yapılacak. Peki, 10 Kasım tarihli Kabine gündeminde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında.