Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısı 9 yıl aradan sonra Çankaya'da!

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak 28 Ekim'de yapılan Kabine toplantısının ana gündeminde, TUSAŞ'a terör saldırısı ve sonrasında düzenlenen sınır ötesi operasyonlar yer almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık aranın ardından 9 yıl aranın ardından ilk kez Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısı 9 yıl aradan sonra Çankaya'da! - 1

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni Kabine toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. Son olarak 28 Ekim'de yapılan Kabine toplantısının gündeminde İsrail’in Gazze saldırıları ve TUSAŞ'a yapılan saldırı yer almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısı ise bugün yapılacak. Peki, 10 Kasım tarihli Kabine gündeminde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında.

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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısı 9 yıl aradan sonra Çankaya'da! - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı, 10 Kasım Atatürk Haftası kapsamında Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

Bu, 9 yıl sonra Çankaya Köşkü'nde yapılan ilk toplantı olacak.

Kabine toplantısının başlayacağı saat henüz belli olmadı.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısı 9 yıl aradan sonra Çankaya'da! - 3

KABİNENİN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan ABD seçimleri kabinenin gündeminde yer alacak.

Terör operasyonları ve kayyum tartışmaları da önemli gündem maddelerinden biri olacak.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları ve katliamlarda masada olacak. Bölgede artan gerilime karşı alınacak tedbirlerde ele alınacak.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısı 9 yıl aradan sonra Çankaya'da! - 4

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine toplantısında ekonomik verilerde değerlendirilip enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdamda gelinen son nokta görüşülecek.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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