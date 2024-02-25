Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
Belli aralıklarla Ankara Beştepe'de Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısının tarihi merak konusu oldu. Gündemi yakından takip eden vatandaşlar, bu konuda tarih bilgisini araştırıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Son olarak 12 Şubat'ta toplanan Kabine toplantısında ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika gibi konular ele alınmıştı. Gözler yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağında. İşte, bu kapsamda son bilgiler...