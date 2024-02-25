Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Belli aralıklarla Ankara Beştepe'de Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısının tarihi merak konusu oldu. Gündemi yakından takip eden vatandaşlar, bu konuda tarih bilgisini araştırıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? - 1

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Son olarak 12 Şubat'ta toplanan Kabine toplantısında ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika gibi konular ele alınmıştı. Gözler yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağında. İşte, bu kapsamda son bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Son olarak 12 Şubat tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yeni toplantı tarihi merak ediliyor.

Normal şartlarda her 14 günde bir yapılan Kabine toplantısının 26 Şubat 2024 Pazartesi günü yapılması bekleniyor

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Öte yandan 8. Yargı Paketi, torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konularında ele alınması bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER