Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? (2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Son yapılan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyaseti ve emekliye ek zam düzenlemesi ele alınmıştı. Şimdi gözler yapılacak olan yeni Kabine toplantısının gündemine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Yeni Kabine toplantısı tarihi, gündemle ilgili konuları ve alınacak yeni kararları merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Normal şartlarda her 14 günde bir yapılan Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle ertelenebiliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?