Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? (2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Son yapılan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyaseti ve emekliye ek zam düzenlemesi ele alınmıştı. Şimdi gözler yapılacak olan yeni Kabine toplantısının gündemine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? (2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı) - 1

Yeni Kabine toplantısı tarihi, gündemle ilgili konuları ve alınacak yeni kararları merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Normal şartlarda her 14 günde bir yapılan Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle ertelenebiliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?

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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? (2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı) - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.

Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının 29 Ocak'ta yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takviminde yer almadığı için yapılamadı.

Yeni toplantı tarihi henüz açıklanmadı fakat Kabine'nin 5 Şubat 2024 Pazartesi günü toplanması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? (2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı) - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Öte yandan Kabine'de öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? (2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı) - 4

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Diğer yandan öğretmen adaylarının beklediği öğretmen atamaları hakkında Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."

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