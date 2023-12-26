Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Gözler yeni asgari ücret zammında
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, yeni asgari ücret zammıyla ilgili alınacak kararı bekleyen çalışanlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında asgari ücret zammının ana gündem maddesi olması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Normal şartlarda her iki haftada bir yapılan Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda yapılamamıştı. 2024 asgari ücret zammı nedeniyle, yeni Kabine toplantısı tarihi merak edilmeye başladı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?