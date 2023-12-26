Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Gözler yeni asgari ücret zammında

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Normal şartlarda her iki haftada bir yapılan Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda yapılamamıştı. 2024 asgari ücret zammı nedeniyle, yeni Kabine toplantısı tarihi merak edilmeye başladı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?