Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Gözler yeni asgari ücret zammında

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, yeni asgari ücret zammıyla ilgili alınacak kararı bekleyen çalışanlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında asgari ücret zammının ana gündem maddesi olması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Gözler yeni asgari ücret zammında - 1

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Normal şartlarda her iki haftada bir yapılan Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda yapılamamıştı. 2024 asgari ücret zammı nedeniyle, yeni Kabine toplantısı tarihi merak edilmeye başladı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Gözler yeni asgari ücret zammında - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 18 Aralık Pazartesi günü yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle gerçekleşmemişti.

Yeni toplantının asgari ücret mesaisi nedeniyle 27 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Gözler yeni asgari ücret zammında - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı süreci devam ettiği için önümüzdeki Kabine toplantısından asgari ücretle ilgili karar çıkması beklenmiyor. Karar, asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısı sonrasında alınacak.

Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Gözler yeni asgari ücret zammında - 4

SON TOPLANTI SONRASI ASGARİ ÜCRET MESAJI

6 Aralık tarihinde yapılan son Kabine toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;

"Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek."

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