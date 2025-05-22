Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde neler var? Bayram tatili 9 gün olur mu? Gözler yeni toplantı tarihine çevrildi

Kabine toplantısı tarihi, Kurban Bayramı ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2025 Kurban Bayramı'nın ilk gününün 6 Haziran'da idrak edilecek olmasıyla birlikte gözler bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağına çevrildi. Bir sonraki Kabine gündeminin ana maddesinde Kurban Bayramı tatilinin de yer alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla 15 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısı en son 12 Mayıs'ta yapılmıştı. Şimdi gözler yeni Kabine tarihine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde neler var? Bayram tatili 9 gün olur mu? Gözler yeni toplantı tarihine çevrildi - 1

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla yapılacak toplantı ile birlikte öncesinde bayram tatili süresinin 9 gün olup olmayacağı gündemde. Son olarak 12 Mayıs tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından gözler yeni Kabine toplantısı tarihine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, kabine gündeminde neler var? Bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde neler var? Bayram tatili 9 gün olur mu? Gözler yeni toplantı tarihine çevrildi - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısı iki haftada bir düzenleniyor. En son 12 Mayıs'ta gerçekleşen Kabine toplantısının yeni tarihi merak ediliyor.

Yeni Kabine toplantısının Beştepe’de 26 Mayıs Pazartesi günü yapılacağı öngörülüyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde neler var? Bayram tatili 9 gün olur mu? Gözler yeni toplantı tarihine çevrildi - 3

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Yapılacak yeni Kabine toplantısı öncesinde bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor.

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinin ise 9 gün olup olmayacağı henüz netleşmedi. Geçtiğimiz bayramlarda tatilinin uzatılmasına yönelik kararlar Kabine Toplantısı'nda alınmıştı.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde neler var? Bayram tatili 9 gün olur mu? Gözler yeni toplantı tarihine çevrildi - 4

Yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili tatil kararının da yapılacak yeni Kabine toplantısında alınması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde neler var? Bayram tatili 9 gün olur mu? Gözler yeni toplantı tarihine çevrildi - 5

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda ekonomideki son durum, terörsüz Türkiye ve İstanbul'da yapılan barış müzakereleri gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.

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