Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde neler var? Bayram tatili 9 gün olur mu? Gözler yeni toplantı tarihine çevrildi
Kabine toplantısı tarihi, Kurban Bayramı ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2025 Kurban Bayramı'nın ilk gününün 6 Haziran'da idrak edilecek olmasıyla birlikte gözler bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağına çevrildi. Bir sonraki Kabine gündeminin ana maddesinde Kurban Bayramı tatilinin de yer alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla 15 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısı en son 12 Mayıs'ta yapılmıştı. Şimdi gözler yeni Kabine tarihine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla yapılacak toplantı ile birlikte öncesinde bayram tatili süresinin 9 gün olup olmayacağı gündemde. Son olarak 12 Mayıs tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından gözler yeni Kabine toplantısı tarihine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, kabine gündeminde neler var? Bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte ayrıntılar...