Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde neler var? Bayram tatili 9 gün olur mu? Gözler yeni toplantı tarihine çevrildi

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla yapılacak toplantı ile birlikte öncesinde bayram tatili süresinin 9 gün olup olmayacağı gündemde. Son olarak 12 Mayıs tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından gözler yeni Kabine toplantısı tarihine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, kabine gündeminde neler var? Bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte ayrıntılar...