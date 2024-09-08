Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine'nin bu haftaki toplantı tarihi belli oldu

Kabine'nin bu haftaki toplantı tarihi belli oldu. Belirlenen takvim doğrultusunda bir araya gelen Kabine, en son Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta bir araya gelmişti. Peki, bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine'nin bu haftaki toplantı tarihi belli oldu - 1

Kabine bir kez daha Türkiye gündemine ilişkin kararlar için bir araya gelecek. En son Ahlat'ta toplanan Kabine, yeni haftanın toplantısını Beştetepe'de gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine'nin bu haftaki toplantı tarihi belli oldu - 2

KABİNE TOPLANTISI TARİHİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olani Kabine toplantısının yeni tarihi belli oldu. Kabine'nin iki haftalık aranın ardında bu haftaki toplantısını 9 Eylül Pazartesi (yarın)  günü gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine'nin bu haftaki toplantı tarihi belli oldu - 3

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta gerçekleşen toplantıda Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş,  Türkiye'ye yangın söndürme uçağı gönderen Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkürlerini iletmişti.

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

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