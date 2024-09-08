Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine'nin bu haftaki toplantı tarihi belli oldu
Kabine'nin bu haftaki toplantı tarihi belli oldu. Belirlenen takvim doğrultusunda bir araya gelen Kabine, en son Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta bir araya gelmişti. Peki, bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Kabine bir kez daha Türkiye gündemine ilişkin kararlar için bir araya gelecek. En son Ahlat'ta toplanan Kabine, yeni haftanın toplantısını Beştetepe'de gerçekleştirilecek.