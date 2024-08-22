Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni Kabine tarihi belli oldu

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Son olarak 5 Ağustos'ta yapılan Kabine toplantısının yeni tarihi merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan yeni Kabine toplantısının tarihi belli oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni Kabine tarihi belli oldu - 1

Yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Normal şartlarda 2 haftada bir yapılan Kabine toplantısı, son olarak 5 Ağustos'ta yapılmıştı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni Kabine tarihi belli oldu - 2

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ilk kez Ankara dışında bir ilçede toplanacak. Yeni Kabine toplantısı Ahlat’ta yapılacak.

Kabine Toplantısı, 25 Ağustos günü yapılacak.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni Kabine tarihi belli oldu - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantının ana gündem maddesi orman yangınlarıyla mücadele olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni Kabine tarihi belli oldu - 4

Kabine’de, Gazze’de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da ele alınacak. Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Ortadoğu’da artan gerilim değerlendirilecek.

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER