Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni Kabine tarihi belli oldu
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Son olarak 5 Ağustos'ta yapılan Kabine toplantısının yeni tarihi merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan yeni Kabine toplantısının tarihi belli oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Normal şartlarda 2 haftada bir yapılan Kabine toplantısı, son olarak 5 Ağustos'ta yapılmıştı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?