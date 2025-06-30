Kabine toplantısı tarihi 2025: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Gözler en düşük emekli maaşı düzenlemesinde
Kabine toplantısı tarihi, 2025 temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yeni Kabine toplantısının gündem maddeleri arasında en düşük emekli maaşı olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta en düşük emekli aylıkları ile ilgili çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emekliler, yasal düzenleme yapılmazsa, Temmuz ayında zam alamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla 15 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısı en son 2 hafta önce yapılmıştı. Şimdi gözler yeni Kabine tarihine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Gündemde neler var?
En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, Kabine toplantısı öncesinde on binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Enflasyonla mücadele, zamlar ve ekonomik gelişmeleri yakından takip eden emekliler, 6 aylık enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte temmuz ayında zam alacak. Kabine gündeminde ise en düşük emekliği maaşı düzenlemesi, kamu işçilerine toplu sözleşme zammı gibi konuların değerlendirilmesi bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olur?