Kabine toplantısı tarihi 2025: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Gözler en düşük emekli maaşı düzenlemesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.



İlk önemli gündem maddesi, terörden arındırılmış bir Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci ve bu doğrultuda istihbarat birimlerinden gelen raporlar toplantıda ele alınacak. Bu kapsamda, DEM Parti İmralı Heyeti'nin gerçekleştirdiği görüşmeler ve sahadaki son gelişmeler de değerlendirilecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece ilişkin daha önce provokasyonlara karşı uyarılarda bulunmuştu. Toplantıda bu tür olası girişimlere karşı alınacak önlemler de gündemde olacak.



Dış politikada ise İsrail ile İran arasındaki ateşkes, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin bu alanlardaki arabuluculuk çabaları gündeme gelecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’nde gerçekleştirdiği ikili temaslara da toplantıda değinmesi bekleniyor.